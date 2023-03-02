СМИ: основание статуи «Русалочка» в Копенгагене окрасили в цвета российского флага

В датской полиции уже констатировали, что это очередной случай вандализма на самой известной достопримечательности Копенгагена.

Памятник регулярно подвергается нападениям, его постоянно обливают краской и выводят на нём различные надписи.

Ранее, как сообщала НСН, вандалы облили краской статую русалочки в Копенгагене.

