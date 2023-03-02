СМИ: основание статуи «Русалочка» в Копенгагене окрасили в цвета российского флага
Основание знаменитой статуи «Русалочка» в Копенгагене окрасили в цвета национального флага России. Об этом сообщает агентство Reuters.
Как отмечается, разрисована только передняя часть постамента.
В датской полиции уже констатировали, что это очередной случай вандализма на самой известной достопримечательности Копенгагена.
Памятник регулярно подвергается нападениям, его постоянно обливают краской и выводят на нём различные надписи.
Ранее, как сообщала НСН, вандалы облили краской статую русалочки в Копенгагене.
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