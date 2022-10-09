СМИ: одна из стран Европы наживается на украинском конфликте
Западные эксперты пристыдили Норвегию за «агрессивное» обогащение на конфликте вокруг Украины, сообщает The Washington Post.
Как пишет газета, по мере нарастания энергетического кризиса, усугубившегося после обострения ситуации в Восточной Европе, эта страна стала играть заметную роль в топливной безопасности континента. При этом, по словам критиков, Осло «неприлично» наживается на Европейском союзе.
В 2022 году королевство получит 109 млрд долларов от нефтяного сектора — на 82 млрд больше, чем годом ранее. Большая часть средств пойдет в суверенный фонд национального благосостояния, который уже преодолел отметку в триллион долларов. При этом норвежские власти отвергают все обвинения в спекуляциях и заявляют, что цена на ресурс неизбежно высокая из-за дефицита на рынке.
На фоне ухудшения экономической ситуации в странах Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную санкционную политику в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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