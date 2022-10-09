СМИ: одна из стран Европы наживается на украинском конфликте

Как пишет газета, по мере нарастания энергетического кризиса, усугубившегося после обострения ситуации в Восточной Европе, эта страна стала играть заметную роль в топливной безопасности континента. При этом, по словам критиков, Осло «неприлично» наживается на Европейском союзе.

В 2022 году королевство получит 109 млрд долларов от нефтяного сектора — на 82 млрд больше, чем годом ранее. Большая часть средств пойдет в суверенный фонд национального благосостояния, который уже преодолел отметку в триллион долларов. При этом норвежские власти отвергают все обвинения в спекуляциях и заявляют, что цена на ресурс неизбежно высокая из-за дефицита на рынке.

На фоне ухудшения экономической ситуации в странах Евросоюза премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз призвал страны ЕС пересмотреть ошибочную санкционную политику в отношении России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

