СМИ: Новые планы США по Украине нацелены на оборону

«Администрация президента [США Джо] Байдена ... не отошедшая от потерпевшего крах контрнаступления на Украине в прошлом году, разрабатывает новую стратегию, в которой не будет заостряться внимание на возвращении территории», — отмечает газета.

По данным издания, план «сильно отличается» от прошлогоднего, когда военные США и союзников ускоренно вели подготовку ВСУ и передавали Киеву новейшие вооружения Киеву, надеясь быстро отбросить силы РФ. Washington Post указывает, что Вашингтон разрабатывает долгосрочную стратегию поддержки Украины, несмотря на сложности с финансированием в конгрессе.

Как отметил в беседе с изданием неназванный американский чиновник, США хотят помочь Киеву удерживать позиции на поле боя, при этом рассчитывают к концу года вывести Украину на «новую траекторию», чтобы страна «стала значительно сильнее».

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Соединенных Штатов кончились деньги для помощи Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

