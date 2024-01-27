СМИ: Новые планы США по Украине нацелены на оборону
Новая стратегия Вашингтона по поддержке Украины нацелена на оборону и укрепление вооруженных сил и экономики, а не на попытки взять под контроль утраченные территории. Об этом пишет The Washington Post, ссылаясь на источники.
«Администрация президента [США Джо] Байдена ... не отошедшая от потерпевшего крах контрнаступления на Украине в прошлом году, разрабатывает новую стратегию, в которой не будет заостряться внимание на возвращении территории», — отмечает газета.
По данным издания, план «сильно отличается» от прошлогоднего, когда военные США и союзников ускоренно вели подготовку ВСУ и передавали Киеву новейшие вооружения Киеву, надеясь быстро отбросить силы РФ. Washington Post указывает, что Вашингтон разрабатывает долгосрочную стратегию поддержки Украины, несмотря на сложности с финансированием в конгрессе.
Как отметил в беседе с изданием неназванный американский чиновник, США хотят помочь Киеву удерживать позиции на поле боя, при этом рассчитывают к концу года вывести Украину на «новую траекторию», чтобы страна «стала значительно сильнее».
Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что у Соединенных Штатов кончились деньги для помощи Украине, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru