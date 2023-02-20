СМИ: новые американские санкции против России затронут энергосектор и ВПК

По их словам, новые американские ограничения затронут энергетический сектор и военно-промышленный комплекс РФ, а также финансовые институты и «ряда лиц». Также американские власти примут меры против попыток обхода санкций и оказания третьими странами помощи Москве.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Китай ждут последствия, если Пекин окажет материальную поддержку Москве в специальной военной операции.

