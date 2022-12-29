СМИ: новая книга о Белом доме рассказывает, что Байден не доверяет своей охране

Американский лидер Джо Байден с недоверием относится к части охраняющих его агентов секретной службы, сообщает The Hill со ссылкой на готовящуюся к публикации книгу о жизни Белого дома автора Крис Уиппл под названием «Сражение его жизни: в стенах байденовского Белого дома».

СМИ: на самом деле Америкой правит команда Байдена

Глава государства считает их сторонниками своего предшественника Дональда Трампа. Отмечается, что секретная служба переполнена «бывшими белыми полицейскими с юга, которые придерживаются глубоко консервативных взглядов».

Экс-глава США Дональд Трамп в рождественском поздравлении назвал членов Демократической партии радикальными левыми марксистами, пытающимися уничтожить страну, а Байдена — умственно отсталым, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президент СШАДжо Байден
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