СМИ: Нетаньяху обсуждал аннексию сектора Газа с президентом Египта

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с руководством Египта аннексию сектора Газа, сообщил иракский телеканал Al Sumariaо.

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По информации журналистов, обсуждение велось, когда Египет возглавлял Хосни Мубарак. Al Sumariaо ссылается на аудиозапись бывшего главы государства, в которой он рассказывал о беседе с Нетаньяху.

Телеканал заявил, что Нетаньяху якобы вынашивал план аннексии сектора Газа и интересовался у Мубарака, возможно ли переместить палестинцев на египетский Синайский полуостров.

«Ни я, ни тот, кто придет после меня, не сможем отдать нашу территорию», - заявил Мубарак.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее объявил о тотальной блокаде сектора Газа. Лига арабских государств в ходе чрезвычайной сессии в Каире призвала отменить это решение, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
ТЕГИ:Сектор ГазаНетаньяхуЕгипетИзраиль

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