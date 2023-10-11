СМИ: Нетаньяху обсуждал аннексию сектора Газа с президентом Египта

По информации журналистов, обсуждение велось, когда Египет возглавлял Хосни Мубарак. Al Sumariaо ссылается на аудиозапись бывшего главы государства, в которой он рассказывал о беседе с Нетаньяху.

Телеканал заявил, что Нетаньяху якобы вынашивал план аннексии сектора Газа и интересовался у Мубарака, возможно ли переместить палестинцев на египетский Синайский полуостров.

«Ни я, ни тот, кто придет после меня, не сможем отдать нашу территорию», - заявил Мубарак.

Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее объявил о тотальной блокаде сектора Газа. Лига арабских государств в ходе чрезвычайной сессии в Каире призвала отменить это решение, отмечает «Радиоточка НСН».

