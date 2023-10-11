СМИ: Нетаньяху обсуждал аннексию сектора Газа с президентом Египта
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсуждал с руководством Египта аннексию сектора Газа, сообщил иракский телеканал Al Sumariaо.
По информации журналистов, обсуждение велось, когда Египет возглавлял Хосни Мубарак. Al Sumariaо ссылается на аудиозапись бывшего главы государства, в которой он рассказывал о беседе с Нетаньяху.
Телеканал заявил, что Нетаньяху якобы вынашивал план аннексии сектора Газа и интересовался у Мубарака, возможно ли переместить палестинцев на египетский Синайский полуостров.
«Ни я, ни тот, кто придет после меня, не сможем отдать нашу территорию», - заявил Мубарак.
Министр обороны Израиля Йоав Галант ранее объявил о тотальной блокаде сектора Газа. Лига арабских государств в ходе чрезвычайной сессии в Каире призвала отменить это решение, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru