СМИ: немецкие бизнес-элиты недовольны политикой Шольца
В Германии бизнес-элиты недовольны нынешней энергетической и экономической политикой правительства страны, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на опрос Института Алленсбаха.
Они считают, что лучшие годы для ФРГ позади. По данным издания, восстановление экономики после «путинского шока» идет медленнее, чем ожидалось. Три четверти предпринимателей и управленцев критикуют энергетическую политику властей. 76% бизнес-элит считают, что действия федеральных властей ослабляют Германию.
Бизнесмены пожаловались на высокую стоимость энергии, нехватку рабочей силы, госрегулирование и другие проблемы.
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