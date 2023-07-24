СМИ: немецкие бизнес-элиты недовольны политикой Шольца

В Германии бизнес-элиты недовольны нынешней энергетической и экономической политикой правительства страны, сообщает Frankfurter Allgemeine Zeitung со ссылкой на опрос Института Алленсбаха.

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Они считают, что лучшие годы для ФРГ позади. По данным издания, восстановление экономики после «путинского шока» идет медленнее, чем ожидалось. Три четверти предпринимателей и управленцев критикуют энергетическую политику властей. 76% бизнес-элит считают, что действия федеральных властей ослабляют Германию.

Бизнесмены пожаловались на высокую стоимость энергии, нехватку рабочей силы, госрегулирование и другие проблемы.

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ФОТО: РИА Новости / Сергей Гунеев
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