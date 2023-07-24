Они считают, что лучшие годы для ФРГ позади. По данным издания, восстановление экономики после «путинского шока» идет медленнее, чем ожидалось. Три четверти предпринимателей и управленцев критикуют энергетическую политику властей. 76% бизнес-элит считают, что действия федеральных властей ослабляют Германию.

Бизнесмены пожаловались на высокую стоимость энергии, нехватку рабочей силы, госрегулирование и другие проблемы.

Санкции против России позволяют США обескровить европейскую экономику, и перенаправить людские и финансовые ресурсы на американский континент, считают в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

