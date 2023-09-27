СМИ: недалеко от Крыма заметили самолет-разведчик США
В 200 километрах от западного побережья Крыма замечен патрульный разведывательный противолодочный самолет США Boeing P-8A Poseidon, сообщают СМИ со ссылкой на данные сервиса отслеживания авиаперелетов Flightradar.
Самолет-разведчик вылетел в 15:31 по мск с американской военно-морской базы Сигонелла на острове Сицилия. Позывной воздушного судна скрыт.
Самолет взял курс на акваторию Черного моря. Также борт курсировал у побережья Румынии.
Ранее сообщалось, что США и их союзники по НАТО нарастили частоту разведывательных полетов у Крыма - с 7 до 21 в неделю, передает «Радиоточка НСН».
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