СМИ назвали двух главных организаторов атаки ХАМАС на Израиль
Главными организаторами нападения ХАМАС на Израиль 7 октября были глава движения в секторе Газа Яхья Синвар и командующий военным крылом «Бригады Аль-Кассам» Мухаммед Ад-Дейф были. Об этом сообщает газета Guardian.
Как пишет британское издание, Синвар и Ад-Дейф «играли центральную роль в планировании атаки», роль других лидеров ХАМАС ещё не установлена.
«Точный план был составлен двумя людьми - Яхьей Синваром и Мухаммедом Ад-Дейфом. По мнению Израиля, они были главными организаторами нападения», - говорится в публикации.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что в секторе Газа был ликвидирован ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru