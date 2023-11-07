СМИ назвали двух главных организаторов атаки ХАМАС на Израиль

Как пишет британское издание, Синвар и Ад-Дейф «играли центральную роль в планировании атаки», роль других лидеров ХАМАС ещё не установлена.

«Точный план был составлен двумя людьми - Яхьей Синваром и Мухаммедом Ад-Дейфом. По мнению Израиля, они были главными организаторами нападения», - говорится в публикации.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что в секторе Газа был ликвидирован ответственный за спецоперации ХАМАС Джамаль Мусса, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

