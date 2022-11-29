СМИ: НАТО сократит поставки оружия Украине из-за истощения стран Европы
Страны-члены НАТО из Европы сократят помощь Украине из-за экономического истощения. Об этом пишет китайская газета Global Times.
Издание отмечает, что европейские государства сильно пострадали от украинского кризиса. Это выразилось в серьезном подорожании электроэнергии и высокой инфляции, на фоне которых общественная поддержка Киева падает, пишет РИА ФАН.
«В результате вероятным сценарием является резкое сокращение помощи Украине со стороны НАТО, при этом поставки сохранятся лишь на символическом уровне», — указывает Global Times.
Газета подчеркивает, что помощь Киеву может стать «невыносимым бременем» для стран ЕС и «не будет устойчивой», пишет «Свободная пресса». Кроме того, китайское издание допускает, что официальные представители НАТО вскоре столкнутся с нарастающим давлением.
Global Times также обращает внимание на то, что противоречия между США и Европой становятся все более заметными.
«Европейские страны разочарованы тем, что США продают им энергоносители по стремительно растущим на фоне энергетического кризиса ценам. А принятый Вашингтоном закон о снижении инфляции серьезно ущемил их интересы», — говорится в статье.
Некоторые политики осознают, что Вашингтон хочет использовать конфликт на Украине для ослабления России и Европы и усиления зависимости континента от США.
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