СМИ: НАТО предложит Украине повысить ее статус партнера
НАТО намерена предложить Украине повысить статус страны как партнера. Об этом пишет Euractiv.
По данным портала, изменить статус Киева планируют путем создания «Совета Украина-НАТО», где Украина станет полноправным членом. Это стало бы первым шагом в укреплении политического партнерства сторон.
«Министры иностранных дел стран НАТО намерены встретиться в Осло на следующей неделе, где, как ожидается, обсудят форму и сроки нового совета и будущего членства, а также необходимость увеличения военной помощи Украине», — говорится в сообщении.
При этом Североатлантический альянс пока не предложит Киеву ускоренного членства.
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО. По словам политика, Киев не может выполнить ряд условий альянса, пишет «Свободная пресса».
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