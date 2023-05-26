СМИ: НАТО предложит Украине повысить ее статус партнера

По данным портала, изменить статус Киева планируют путем создания «Совета Украина-НАТО», где Украина станет полноправным членом. Это стало бы первым шагом в укреплении политического партнерства сторон.

«Министры иностранных дел стран НАТО намерены встретиться в Осло на следующей неделе, где, как ожидается, обсудят форму и сроки нового совета и будущего членства, а также необходимость увеличения военной помощи Украине», — говорится в сообщении.

При этом Североатлантический альянс пока не предложит Киеву ускоренного членства.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в обозримом будущем Украина не вступит в НАТО. По словам политика, Киев не может выполнить ряд условий альянса, пишет «Свободная пресса».

