СМИ: надежды на дефицит продуктов в России из-за санкций не оправдались

Надежды Запада на то, что санкции в отношении Москвы приведут к дефициту потребительских продуктов в России, не оправдались, сообщает Welt.

Путин: бизнесмены просят не пускать блуждающие западные компании назад

Как пишет немецкое издание, введенные ограничительные меры были направлены на то, чтобы настроить российских граждан против главы государства Владимира Путина, однако боевые действия на Украине едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян.

Западные страны рассчитывали, что последствия санкций будут ощутимы для населения, в том числе из-за того, что иностранные бренды вскоре исчезнут из РФ и отправят российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза. Однако этого не случилось.

Ранее посол Антонов заявил, что в США давят на компании, оставшиеся в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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