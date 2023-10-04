Как пишет немецкое издание, введенные ограничительные меры были направлены на то, чтобы настроить российских граждан против главы государства Владимира Путина, однако боевые действия на Украине едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян.

Западные страны рассчитывали, что последствия санкций будут ощутимы для населения, в том числе из-за того, что иностранные бренды вскоре исчезнут из РФ и отправят российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза. Однако этого не случилось.

Ранее посол Антонов заявил, что в США давят на компании, оставшиеся в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

