СМИ: надежды на дефицит продуктов в России из-за санкций не оправдались
Надежды Запада на то, что санкции в отношении Москвы приведут к дефициту потребительских продуктов в России, не оправдались, сообщает Welt.
Как пишет немецкое издание, введенные ограничительные меры были направлены на то, чтобы настроить российских граждан против главы государства Владимира Путина, однако боевые действия на Украине едва чувствуются в повседневной жизни многих россиян.
Западные страны рассчитывали, что последствия санкций будут ощутимы для населения, в том числе из-за того, что иностранные бренды вскоре исчезнут из РФ и отправят российских потребителей обратно в потребительский мир позднего Советского Союза. Однако этого не случилось.
Ранее посол Антонов заявил, что в США давят на компании, оставшиеся в России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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