СМИ: над аэропортом Варшавы заметили неопознанные дроны
31 мая 202320:45
Неизвестные беспилотники вновь заметили над аэропортом Шопена в Варшаве. Об этом сообщает телеканал TVN.
«Во вторник турецкий самолет, приземлявшийся в аэропорту Шопена, пролетел примерно в 60 метрах от неопознанного дрона», - сказано в сообщении.
Отмечается, что в мае беспилотники дважды приближались к самолетам рядом с Варшавой. Еще один дрон заметили в районе города Катовице.
Польша с 1 июня закроет движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru