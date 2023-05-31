СМИ: над аэропортом Варшавы заметили неопознанные дроны

«Во вторник турецкий самолет, приземлявшийся в аэропорту Шопена, пролетел примерно в 60 метрах от неопознанного дрона», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в мае беспилотники дважды приближались к самолетам рядом с Варшавой. Еще один дрон заметили в районе города Катовице.

Польша с 1 июня закроет движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами, передает «Радиоточка НСН».

