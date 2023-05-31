СМИ: над аэропортом Варшавы заметили неопознанные дроны

Неизвестные беспилотники вновь заметили над аэропортом Шопена в Варшаве. Об этом сообщает телеканал TVN.

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«Во вторник турецкий самолет, приземлявшийся в аэропорту Шопена, пролетел примерно в 60 метрах от неопознанного дрона», - сказано в сообщении.

Отмечается, что в мае беспилотники дважды приближались к самолетам рядом с Варшавой. Еще один дрон заметили в районе города Катовице.

Польша с 1 июня закроет движение через границу грузовиков с российскими и белорусскими номерами, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Антон Денисов
ТЕГИ:АэропортБеспилотникиПольша

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