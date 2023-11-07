СМИ: МВД ФРГ предупредило евреев об опасности в годовщину «Хрустальной ночи»

МВД Германии опасается, что грядущую годовщину «Хрустальной ночи» в стране могут произойти нападения на евреев и еврейские учреждения, сообщает Handelsblatt со ссылкой на источник в ведомстве.

Власти Германии запретили деятельность движения ХАМАС в стране

Собеседник издания рассказал, что в немецкой полиции не исключают проведение неанонсированных пропалестинских акций, которые будут сопровождаться «разжиганием ненависти, материальным ущербом, выражением недовольства перед израильскими учреждениями и молитвенными домами».

Источник подчеркнул, что МВД Германии всеми средствами правового государства борется с «отвратительным антисемитизмом и исламизмом».

«Хрустальная ночь» произошла в нацистской Германии в ночь с 9 на 10 ноября 1938 года. Крупный еврейский погром считается началом Холокоста.

Ранее официальный представитель МВД ФРГ Мемет Ата заявил, что немецкими властями будут пресекаться попытки организовывать акции в поддержку движения ХАМАС, а лицам без немецкого гражданства, участвующим в подобных демонстрациях, будет грозить высылка из страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:ПалестинаИзраильПротестыПолицияГермания

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