СМИ: министр обороны США Остин объявит об операции против хуситов

Глава Пентагона Ллойд Остин намерен объявить о проведении военной операции против йеменского движения «Ансар Алла» (хуситы). Об этом сообщил портал The War Zone.

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По информации издания, шеф Пентагона посетит регион на следующей неделе. Министр встретится с руководством Объединенного комитета начальников штабов ВВС и объявит о начале операции «Страж процветания».

Отмечается, что операция будет проводиться интернациональными силами. Она направлена на обеспечение безопасности мореплавания в регионе.

В беседе с газетой «Известия» йеменский эксперт по международным отношениям Юсеф Мареаи допустил, что считает вероятным нанесение ракетных ударов по позициям хуситов.

На этой неделе датская компания Maersk объявила о приостановке навигации в Красном море из-за атак хуситов. Решение принято после ракетной атаки контейнеровоза Gibraltar, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: www.defense.gov / Chad McNeeley, DOD
ТЕГИ:Ближний ВостокЙеменСША

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