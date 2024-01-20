СМИ: Минимум 10 мирных жителей погибли при ударе Израиля по домам в Дамаске

Российские войска прорвали оборону украинских сил на нескольких участках под Донецком Глава СПЧ Фадеев призвал обучить русскому языку всех детей мигрантов Согласно опросу для граждан РФ важно проводить время в семейном кругу Премьер-министр Словакии Фицо заявил о намерении блокировать членство Украины в НАТО Американского актера Алека Болдуина снова обвинили в непреднамеренном убийстве на съемках