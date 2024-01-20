СМИ: Минимум 10 мирных жителей погибли при ударе Израиля по домам в Дамаске

Как минимум 10 мирных жителей погибли при израильском ударе по жилому кварталу на западе Дамаска, сообщил телеканал Al Hadath.

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Отмечается, что Израиль нанес удар по одному из домов на проспекте Меззе, который находится поблизости от посольства Ирана.

Ранее израильская армия сообщила об уничтожении крупного ракетного производства палестинского движения ХАМАС, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
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