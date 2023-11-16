СМИ: место повреждения Balticconnector располагается недалеко от «Северного потока»
Место повреждения газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией располагается между двумя нитками российского трубопровода «Северный поток», сообщает ТАСС со ссылкой на ERR.
Эти нитки расположены на расстоянии 900 метров друг от друга. Ранее финская полиция сообщила, что китайский контейнеровоз Newnew Polar Bear мог сыграть роль в повреждении Balticconnector, поскольку якорь, который мог принадлежать ему, был обнаружен недалеко от места утечки.
Представитель центральной криминальной полиции Финляндии Ристо Лохи заявил, что российское судно «Севморпуть» было исключено из расследования повреждения газопровода Balticconnector, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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