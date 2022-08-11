СМИ: McDonald's планирует вернуться на Украину

Американская сеть ресторанов быстрого питания McDonald's планирует в ближайшие месяцы возобновить работу на территории Украины, сообщает Associated Press.

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Агентство ссылается на письмо старшего вице-президента компании Пола Помроя, в котором говорится о сильном желании сотрудников вернуться к работе.

«Как сказала компания, в ближайшие несколько месяцев она начнёт работать с поставщиками, чтобы доставить продукты в рестораны, подготовить для них условиях хранения, вернуть сотрудников», - подчёркивает Associated Press.

Отмечается, что речь идёт о ресторанах McDonald's в Киеве, а также в городах на западе Украины, вдали от боевых действий. Всего у сети в стране 109 точек.

Ранее компания McDonald's продала свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору. В настоящее время рестораны сети открываются в России под брендом «Вкусно - и точка».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ФастфудРесторанУкраинаMcDonald’s
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