СМИ: McDonald's планирует вернуться на Украину

Агентство ссылается на письмо старшего вице-президента компании Пола Помроя, в котором говорится о сильном желании сотрудников вернуться к работе.

«Как сказала компания, в ближайшие несколько месяцев она начнёт работать с поставщиками, чтобы доставить продукты в рестораны, подготовить для них условиях хранения, вернуть сотрудников», - подчёркивает Associated Press.

Отмечается, что речь идёт о ресторанах McDonald's в Киеве, а также в городах на западе Украины, вдали от боевых действий. Всего у сети в стране 109 точек.

Ранее компания McDonald's продала свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору. В настоящее время рестораны сети открываются в России под брендом «Вкусно - и точка».

