СМИ: Макрон проведет телефонные переговоры с Байденом и Шольцем в ближайшие часы
Французский лидер Эммануэль Макрон намерен в ближайшие часы провести телефонные переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает «РЕН ТВ».
Главной темой беседы станет поиск путей для снижения напряженности на востоке Украины, сообщает агентство France-Presse.
Также президент Франции рассматривает возможность переговоров с британским премьером Борисом Джонсоном, главой правительства Италии Марио Драги и прочими партнерами Парижа.
Напомним, 20 февраля главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.
Путин указал Макрону на «накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами».
Также принято решение о созыве рабочей группы по Донбассу в ближайшие часы.
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