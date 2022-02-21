СМИ: Макрон проведет телефонные переговоры с Байденом и Шольцем в ближайшие часы

Главной темой беседы станет поиск путей для снижения напряженности на востоке Украины, сообщает агентство France-Presse.

Также президент Франции рассматривает возможность переговоров с британским премьером Борисом Джонсоном, главой правительства Италии Марио Драги и прочими партнерами Парижа.

Напомним, 20 февраля главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин указал Макрону на «накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами».

Также принято решение о созыве рабочей группы по Донбассу в ближайшие часы.

