СМИ: Макрон проведет телефонные переговоры с Байденом и Шольцем в ближайшие часы

Французский лидер Эммануэль Макрон намерен в ближайшие часы провести телефонные переговоры с главой Белого дома Джо Байденом и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает «РЕН ТВ».

СМИ: Путин и Макрон решили созвать рабочую группу по Донбассу в ближайшие часы

Главной темой беседы станет поиск путей для снижения напряженности на востоке Украины, сообщает агентство France-Presse.

Также президент Франции рассматривает возможность переговоров с британским премьером Борисом Джонсоном, главой правительства Италии Марио Драги и прочими партнерами Парижа.

Напомним, 20 февраля главы России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обменялись мнениями о ситуации вокруг Украины, а также по выработке долгосрочных юридических гарантий безопасности Российской Федерации, сообщает пресс-служба Кремля.

Путин указал Макрону на «накачку натовскими странами Украины современными вооружениями и боеприпасами».

Также принято решение о созыве рабочей группы по Донбассу в ближайшие часы.

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:ГерманияДжо БайденЭммануэль Макрон
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