СМИ: Лондон уничтожил танки Challenger 2, не передав их Киеву

Боевые машины было решено утилизировать, так как они «не подлежит ремонту». Утилизировано 43 единица. Их уничтожение обошлось британским налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил об отправке Киеву тысячи снарядов для Challenger 2, в том числе боеприпасов с обедненным ураном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

