СМИ: Лондон уничтожил танки Challenger 2, не передав их Киеву
31 июля 202304:33
Лондон уничтожил десятки танков Challenger 2, которые могли бы быть переданы Киеву в качестве военной помощи, сообщает The Times.
Боевые машины было решено утилизировать, так как они «не подлежит ремонту». Утилизировано 43 единица. Их уничтожение обошлось британским налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов.
Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил об отправке Киеву тысячи снарядов для Challenger 2, в том числе боеприпасов с обедненным ураном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- СМИ: Лондон уничтожил танки Challenger 2, не передав их Киеву
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru