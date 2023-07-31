СМИ: Лондон уничтожил танки Challenger 2, не передав их Киеву

Лондон уничтожил десятки танков Challenger 2, которые могли бы быть переданы Киеву в качестве военной помощи, сообщает The Times.

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Боевые машины было решено утилизировать, так как они «не подлежит ремонту». Утилизировано 43 единица. Их уничтожение обошлось британским налогоплательщикам в миллионы фунтов стерлингов.

Ранее замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи сообщил об отправке Киеву тысячи снарядов для Challenger 2, в том числе боеприпасов с обедненным ураном, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: telegram.org
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