СМИ: Лондон опроверг версию о якобы едва не сбитом Россией британском самолете

Ранее The Washington Post сообщила, что истребитель Су-27 «чуть не сбил» британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint у берегов Крыма. Издание сослалось на утекшие в Сеть американские секретные документы, пишет Газета.ру.

«Сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в ... воздушном пространстве над Черным морем», — указал источник Financial Times.

Глава британского Минобороны Бен Уоллес в сентябре 2022 года утверждал, что Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от британского самолета, который выполнял «рутинное патрулирование» над Черным морем. По словам министра, российская сторона провела проверку и выяснила, что истребитель выпустил ракету по ошибке, отмечает телеканал «360».

