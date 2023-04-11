СМИ: Лондон опроверг версию о якобы едва не сбитом Россией британском самолете
Минобороны Великобритании опровергло версию о британском самолете, который якобы едва не был сбит российским истребителем над Черным морем в сентябре прошлого года. Об этом пишет Financial Times, ссылаясь на источник в оборонном ведомстве.
Ранее The Washington Post сообщила, что истребитель Су-27 «чуть не сбил» британский самолет-разведчик RC-135 Rivet Joint у берегов Крыма. Издание сослалось на утекшие в Сеть американские секретные документы, пишет Газета.ру.
«Сообщения содержат неточности и не отражают того, что произошло в ... воздушном пространстве над Черным морем», — указал источник Financial Times.
Глава британского Минобороны Бен Уоллес в сентябре 2022 года утверждал, что Су-27 выпустил ракету в непосредственной близости от британского самолета, который выполнял «рутинное патрулирование» над Черным морем. По словам министра, российская сторона провела проверку и выяснила, что истребитель выпустил ракету по ошибке, отмечает телеканал «360».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru