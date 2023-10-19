СМИ: КПП «Рафах» на границе Египта и Газы откроют в пятницу

Расположенный на границе Египта и сектора Газа контрольно-пропускной пункт «Рафах» откроется в пятницу, 20 октября. Об этом сообщил телеканал Al-Qahera News.

Число жертв обстрелов в Секторе Газа превысило 3,7 тысячи

«Завтра состоится открытие погранперехода «Рафах», - заявили источники телеканала.

О 20 октября как дате открытия КПП ранее говорил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

О согласии Египта открыть КПП «Рафах» накануне заявил президент США Джо Байден. По его словам, пограничный переход заработает для доставки гуманитарной помощи в сектор Газа, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Тарек Алиян
ТЕГИ:Джо БайденЕгипетСектор Газа

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