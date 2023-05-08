СМИ: Конфликт на Украине обеспечил рабочие места в шведском Эрншельдсвике

В материале отмечается, что Hägglunds — крупнейшее предприятие в 55-тысячном Эрншельдсвике. На заводе производят БМП CV90, а также гусеничные бронированные вездеходы BvS10, пишет RT.

По словам местного жителя Лейфа Седерлинда, населению не нравится украинский кризис.

«Но для города хорошо, что дела у Hägglunds идут в гору. Появилось много рабочих мест», — рассказал собеседник издания.

Уровень безработицы в Эрншельдсвике упал до шести процентов и оказался ниже среднего показателя по Швеции.

