СМИ: Командующий силами НАТО не смог в критический момент связаться с главкомом ВСУ
Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи не смог выйти на связь с главкомом ВСУ Валерием Залужным летом, в ходе критической фазы неудачного контрнаступления украинской армии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.
Издание отмечает, что Каволи отвечал за большую часть усилий военного ведомства США по оснащению и обучению бойцов ВСУ.
Ранее сообщалось, что Украина и США обменялись обвинениями в просчетах и ошибках контрнаступления ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru