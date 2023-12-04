СМИ: Командующий силами НАТО не смог в критический момент связаться с главкомом ВСУ

Командующий Европейским командованием Вооруженных сил США и объединенными силами Североатлантического альянса в Европе Кристофер Каволи не смог выйти на связь с главкомом ВСУ Валерием Залужным летом, в ходе критической фазы неудачного контрнаступления украинской армии. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.

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Издание отмечает, что Каволи отвечал за большую часть усилий военного ведомства США по оснащению и обучению бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что Украина и США обменялись обвинениями в просчетах и ошибках контрнаступления ВСУ. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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