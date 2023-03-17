СМИ: китайские компании в 2022 году поставляли в Россию ружья и бронежилеты
17 марта 202305:14
Компании Китая в прошлом году поставляли в Россию через ОАЭ и Турцию ружья, бронежилеты, компоненты к беспилотникам, сообщает европейская версия газеты Politico со ссылкой на таможенные и торговые документы.
По данным издания, неясно, используются ли указанные ружья в зоне специальной военной операции. Также утверждается, что Пекин продает российским фирмам товары двойного назначения.
Ранее в США уличили Китай в плотном военном партнерстве с Россией.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru