СМИ: Китай не будет выступать с нереалистичными требованиями по Украине

Как отмечает издание, аналитики полагают, что предложения Пекина завершить украинский конфликт могут быть ответом на критику поддержки России со стороны КНР. Таким образом в Китае пытаются показать, что «поддерживают мир». По мнению профессора международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунина, позиция Пекина — «стоять за мир» — ясна.

«Если Китай решит встать на сторону России и поможет ей в борьбе с Украиной ... это также не пойдет на пользу отношениям Китая с США и Европой», — указал эксперт.

South China Morning Post указывает, что КНР находится под давлением лидеров Евросоюза, призывающих использовать влияние Пекина на Москву для завершения украинского кризиса. Эксперты полагают, что в текущем году это давление может усилиться. Однако, по мнению профессора международных отношений Народного университета Ван Ивэя, Китай реалистичен в оценке ситуации на Украине и ожидает консенсуса, который устроил бы стороны конфликта.

«Исход ... пока не ясен. Китай не сможет стоять на одной стороне и противостоять другой», — указал эксперт.

