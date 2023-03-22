СМИ: Китай не будет выступать с нереалистичными требованиями по Украине

Китай хочет мира на Украине, однако не будет выступать с невыполнимыми требованиями относительно территорий и вывода войск. Об этом пишет South China Morning Post.

Китайский план по Украине вызвал уважение Москвы

Как отмечает издание, аналитики полагают, что предложения Пекина завершить украинский конфликт могут быть ответом на критику поддержки России со стороны КНР. Таким образом в Китае пытаются показать, что «поддерживают мир». По мнению профессора международных отношений Сычуаньского университета Пан Чжунина, позиция Пекина — «стоять за мир» — ясна.

«Если Китай решит встать на сторону России и поможет ей в борьбе с Украиной ... это также не пойдет на пользу отношениям Китая с США и Европой», — указал эксперт.

South China Morning Post указывает, что КНР находится под давлением лидеров Евросоюза, призывающих использовать влияние Пекина на Москву для завершения украинского кризиса. Эксперты полагают, что в текущем году это давление может усилиться. Однако, по мнению профессора международных отношений Народного университета Ван Ивэя, Китай реалистичен в оценке ситуации на Украине и ожидает консенсуса, который устроил бы стороны конфликта.

«Исход ... пока не ясен. Китай не сможет стоять на одной стороне и противостоять другой», — указал эксперт.

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ФОТО: РИА Новости
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