СМИ: казахстанские силовики стали переходить на сторону протестующих

Стражи порядка заявили, что не намерены идти против своего народа.

По данным местного Telegram-канала KazTAG, правоохранители стали переходить на сторону митингующих и в городе Атырау.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Алма-Ате протестующие отобрали у полицейских щиты и дубинки, а также огнестрельное оружие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.