СМИ: казахстанские силовики стали переходить на сторону протестующих
Полицейские в городе Актау в Казахстане перешли на сторону протестующих, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.
Стражи порядка заявили, что не намерены идти против своего народа.
По данным местного Telegram-канала KazTAG, правоохранители стали переходить на сторону митингующих и в городе Атырау.
Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Алма-Ате протестующие отобрали у полицейских щиты и дубинки, а также огнестрельное оружие.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.
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