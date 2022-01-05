СМИ: казахстанские силовики стали переходить на сторону протестующих

Полицейские в городе Актау в Казахстане перешли на сторону протестующих, сообщают «Известия» со ссылкой на очевидцев.

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Стражи порядка заявили, что не намерены идти против своего народа.

По данным местного Telegram-канала KazTAG, правоохранители стали переходить на сторону митингующих и в городе Атырау.

Ранее корреспондент РИА Новости сообщил, что в Алма-Ате протестующие отобрали у полицейских щиты и дубинки, а также огнестрельное оружие.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о вводе с 5 по 19 января чрезвычайного положения в Нур-Султане, Алма-Ате, Мангистауской и Алма-Атинской областях.

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ФОТО: Flickr/upyernoz
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