СМИ: Канада предложила аналог QUAD для борьбы с Россией и Китаем
Канада предложила Соединенным Штатам, Южной Корее и Японии создать четырехсторонний формат сотрудничества — аналог QUAD, чтобы противодействия Москве и Пекину, сообщает Kyodo.
Оттава предложила это главе правительства Японии Фумио Кисиде во время его визита в Канаду. Власти Канады считают, что это позволит укрепить связи между странами. В Вашингтоне уже поддержали идею, однако в Токио ответили, что для реализации концепции необходимо время.
Напомним, ранее страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.
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