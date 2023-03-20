СМИ: Канада предложила аналог QUAD для борьбы с Россией и Китаем

Канада предложила Соединенным Штатам, Южной Корее и Японии создать четырехсторонний формат сотрудничества — аналог QUAD, чтобы противодействия Москве и Пекину, сообщает Kyodo.

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Оттава предложила это главе правительства Японии Фумио Кисиде во время его визита в Канаду. Власти Канады считают, что это позволит укрепить связи между странами. В Вашингтоне уже поддержали идею, однако в Токио ответили, что для реализации концепции необходимо время.

Напомним, ранее страны Четырехстороннего диалога по безопасности (QUAD) – США, Япония, Австралия и Индия – договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности.

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