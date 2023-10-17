СМИ: Израильтяне начали получать угрозы через мессенджеры
Жители Израиля стали получать сообщения с угрозами от неизвестных контактов в мессенджере WhatsApp, сообщает израильский портал Ynet.
По данным площадки, на фоне эскалации конфликта с сектором Газа сотни израильтян сообщили о подозрительных сообщениях в национальный директорат по кибербезопасности.
Командир киберподразделения лейтенант-коммандер Доди Кац рассказал порталу, что полиция получила сотни жалоб на пользователей из арабских стран, таких как Йемен и Иордания, которые рассылают израильтянам сообщения с угрозами или добавляют их в группы против их воли.
«Это попытка деморализовать общество», - отметил он.
Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «любые превентивные меры» могут быть реализованы против Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru