СМИ: Израильтяне начали получать угрозы через мессенджеры

Жители Израиля стали получать сообщения с угрозами от неизвестных контактов в мессенджере WhatsApp, сообщает израильский портал Ynet.

Роскомнадзор предупредил о массовых рассылках фальшивых сообщений

По данным площадки, на фоне эскалации конфликта с сектором Газа сотни израильтян сообщили о подозрительных сообщениях в национальный директорат по кибербезопасности.

Командир киберподразделения лейтенант-коммандер Доди Кац рассказал порталу, что полиция получила сотни жалоб на пользователей из арабских стран, таких как Йемен и Иордания, которые рассылают израильтянам сообщения с угрозами или добавляют их в группы против их воли.

«Это попытка деморализовать общество», - отметил он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «любые превентивные меры» могут быть реализованы против Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Сектор ГазаИзраильМессенджерыWhatsapp

Горячие новости

Все новости

партнеры