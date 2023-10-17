СМИ: Израильтяне начали получать угрозы через мессенджеры

По данным площадки, на фоне эскалации конфликта с сектором Газа сотни израильтян сообщили о подозрительных сообщениях в национальный директорат по кибербезопасности.

Командир киберподразделения лейтенант-коммандер Доди Кац рассказал порталу, что полиция получила сотни жалоб на пользователей из арабских стран, таких как Йемен и Иордания, которые рассылают израильтянам сообщения с угрозами или добавляют их в группы против их воли.

«Это попытка деморализовать общество», - отметил он.

Ранее министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что «любые превентивные меры» могут быть реализованы против Израиля, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

