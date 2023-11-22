СМИ: израильский парламент одобрил сделку с ХАМАС по пленным

Тель-Авив одобрил сделку с палестинским движением ХАМАС об освобождении заложников и паузе в боях в секторе Газа, сообщает Haaretz.

СМИ: большинство заложников, которых отпустит ХАМАС, будут детьми

Согласно ей, ХАМАС должен освободить 50 из примерно 240 заложников в течение четырех дней, сообщает Associated Press.

Период паузы планируют продлевать на один день за каждых 10 освобожденных пленных.

Первыми освободят женщин и детей.

Ранее сообщалось, что Израиль и палестинское движение ХАМАС могут начать обмен заложниками 23 ноября, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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