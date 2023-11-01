СМИ: Израиль заявил Турции о непричастности к удару по турецкой больнице
Израиль заявил Турции о непричастности к атаке на турецко-палестинскую больницу дружбы в Палестине, Тель-Авив начал расследование инцидента. Об этом пишет Hürriyet, ссылаясь на источники.
По данным издания, в ночь на 30 октября израильские силы нанесли удар по учреждению, были сильно повреждены третий и последний этажи, разрушены электромеханические системы. До этого больница была эвакуирована, поэтому обошлось без жертв.
«Израильские официальные лица сообщили Турции, что "мы не осуществляли бомбардировку, мы начали расследование этого нападения". Однако источники утверждают, что Турция слабо ожидает результатов этого расследования, отражающих истину», — отмечается в материале.
Ранее стало известно, что армия Израиля ударила по больнице «Аль-Шифа» — крупнейшей в секторе Газа, пишет «Свободная пресса». Как сообщали местные жители, в здании находились пациенты и десятками тысяч беженцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru