СМИ: Израиль может разрешить допрашивать взятых в заложники детей до 14 лет

«Министерство юстиции Израиля опубликовало меморандум о внесении поправок в законодательство, позволяющих следователям по делам несовершеннолетних допрашивать детей младше 14 лет», — отмечается в материале.

Сейчас закон разрешает проводить подобное расследование только в случае терактов или насильственных преступлений.

Как отметила председатель израильского Национального совета по делам детей Веред Виндман, во время допросов необходимо предотвратить потенциальный вред детям. Эксперт указала, что похищение «лишило их чувства контроля».

«Важно в очень ясной и дружественной форме предоставить детям информацию о целях допроса и объяснить, что будет происходить ... Предоставить ребенку контроль и выбор», — подчеркнула Виндман.

