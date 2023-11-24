СМИ: Илон Маск может посетить Израиль на следующей неделе

Согласно данным, Маск также может посетить южные поселения Израиля на границе с сектором Газа, которые серьезно пострадали от вторжения палестинского движения ХАМАС 7 октября.

Ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал направить часть доходов социальной сети Х, которой он владеет, от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, больницам Израиля и международной гуманитарной организации, оказывающей медицинскую помощь палестинцам, передает «Радиоточка НСН».

