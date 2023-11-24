СМИ: Илон Маск может посетить Израиль на следующей неделе
Американский миллиардер и предприниматель Илон Маск может посетить Израиль на следующей неделе и встретиться с премьер-министром Биньямином Нетаньяху и президентом Ицхаком Герцогом. Об этом сообщил 12-й канал израильского телевидения.
Согласно данным, Маск также может посетить южные поселения Израиля на границе с сектором Газа, которые серьезно пострадали от вторжения палестинского движения ХАМАС 7 октября.
Ранее сообщалось, что Илон Маск пообещал направить часть доходов социальной сети Х, которой он владеет, от контента, связанного с конфликтом в секторе Газа, больницам Израиля и международной гуманитарной организации, оказывающей медицинскую помощь палестинцам, передает «Радиоточка НСН».
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