СМИ: «Хезболла» начнет мобилизацию, если США не остановят бои в секторе Газа
Ливанская организация «Хезболла» предупредила США, что объявит мобилизацию и войну против Израиля в случае продолжения боевых действий в секторе Газа. Об этом сообщает Al-Jarida со ссылкой на источники.
По данным СМИ, крайний срок выполнения требований — 3 ноября. Планируется, что если бои не прекратятся, лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла объявит о всеобщей мобилизации и старте военных операций против Израиля.
Ранее источники заявляли, что в Вашингтоне просили израильских военных не бить по «Хезболле» и не усугублять конфликт. Если в противостояние ввяжется ливанская группировка, Израилю придется воевать на два фронта, и в конфликт будут втянуты США и Иран, отмечает телеканал «360».
Между тем бывший управляющий директор по Ближнему Востоку Европейской службы внешних действий ЕС Николас Уэсткотт заявил, что конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС зашел в тупик. Эксперт пояснил, что стремление Тель-Авива уничтожить радикалов лишь усиливает поддержку группировки, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru