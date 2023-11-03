СМИ: «Хезболла» начнет мобилизацию, если США не остановят бои в секторе Газа

По данным СМИ, крайний срок выполнения требований — 3 ноября. Планируется, что если бои не прекратятся, лидер «Хезболлы» Хасан Насрулла объявит о всеобщей мобилизации и старте военных операций против Израиля.

Ранее источники заявляли, что в Вашингтоне просили израильских военных не бить по «Хезболле» и не усугублять конфликт. Если в противостояние ввяжется ливанская группировка, Израилю придется воевать на два фронта, и в конфликт будут втянуты США и Иран, отмечает телеканал «360».

Между тем бывший управляющий директор по Ближнему Востоку Европейской службы внешних действий ЕС Николас Уэсткотт заявил, что конфликт Израиля и палестинского движения ХАМАС зашел в тупик. Эксперт пояснил, что стремление Тель-Авива уничтожить радикалов лишь усиливает поддержку группировки, пишет Ura.ru.

