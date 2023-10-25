СМИ: «Хезболла» атаковала казармы армии Израиля в Праните и Штуле

Боевики вооруженного крыла шиитской партии «Хезболла» атаковали позиции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на границе с Ливаном, передает телеканал Al-Manar.

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Бойцы «Хезболлы» напали на казармы израильской армии в Праните и Штуле и на несколько командно-наблюдательных постов.

В ответ артиллерия Израиля открыла огонь по районам, откуда «Хезболла» запускала ракеты. В результате загорелись сады, принадлежащие проживающим на юге Ливана фермерам.

Министр обороны Израиля Йоав Галант в субботу заявил, что «Хезболла» вступила в конфликт против Иерусалима. Ранее министерства иностранных дел Великобритании и Германии рекомендовали своим гражданам покинуть Ливан, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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