СМИ: ХАМАС планирует обменять часть заложников на заключенных палестинских женщин

Российское диппредставительство в Израиле проводит проверку данных о возможном похищении российских женщин боевиками ХАМАС в южных районах еврейского государства. Подтверждений о том, что похищенные были россиянками, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе российского посольства.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что 7 октября боевики ХАМАС похитили десять девушек, среди которых две с русскими именами и фамилиями. Инцидет произошел во время фестиваля электронной музыки, который проходил вблизи города Офаким около сектора Газа. Откуда похищенные приехали в Израиль, не уточняется, передает «Радиоточка НСН».

