СМИ: ХАМАС планирует обменять часть заложников на заключенных палестинских женщин
Палестинское движение ХАМАС планирует обменять часть заложников на заключенных палестинских женщин, сообщает Sada El Balad.
По данным издания, на данный момент ХАМАС ведет переговоры при посредничестве Катара. Речь идет об освобождении всех 36 палестинок, другие детали возможного обмена не приводятся.
Российское диппредставительство в Израиле проводит проверку данных о возможном похищении российских женщин боевиками ХАМАС в южных районах еврейского государства. Подтверждений о том, что похищенные были россиянками, нет, сообщили ТАСС в пресс-службе российского посольства.
Ранее Telegram-канал Mash сообщал, что 7 октября боевики ХАМАС похитили десять девушек, среди которых две с русскими именами и фамилиями. Инцидет произошел во время фестиваля электронной музыки, который проходил вблизи города Офаким около сектора Газа. Откуда похищенные приехали в Израиль, не уточняется, передает «Радиоточка НСН».
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