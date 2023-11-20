СМИ: ХАМАС нанесло по Тель-Авиву самый массированный удар с начала эскалации

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ФОТО: РИА Новости / Вячеслав Татаровский
ТЕГИ:Сектор ГазаХамасИзраиль

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