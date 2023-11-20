СМИ: ХАМАС нанесло по Тель-Авиву самый массированный удар с начала эскалации
20 ноября 202320:25
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- На Ставрополье задержали трех подозреваемых в сбыте наркотиков
- СМИ: Стоимость газа в Европе выросла на 6,9% после захвата судна в Красном море
- СМИ: Васильева в «Модном приговоре» могут заменить молодой звездой
- Режиссер Стоун упрекнул США в попытках лишить суверенитета Россию
- Путин рассказал, что думал о переносе столицы Чечни из Грозного
- СМИ: ХАМАС нанесло по Тель-Авиву самый массированный удар с начала эскалации
- МВД объявило в розыск украинского бизнесмена Александра Поворознюка
- В Госдуме предложили не выдавать маткапитал людям с двойным гражданством
- Ozon и Wildberries выступили против закона об электронной торговле
- Бразилия потребовала от нового главы Аргентины извинений перед Лулой да Силвой
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru