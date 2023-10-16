СМИ: ХАМАС готовился к нападению на Израиль четыре года
Радикальное палестинское движение ХАМАС отрабатывало нападение на Израиль на протяжении четырех лет, сообщает иранское агентство Tasnim.
В сообщении отмечается, что учения, в рамках которых отрабатывались возможные сценарии атаки, проводились с 2020 года. В итоге нападение ХАМАС 7 октября ознаменовало «начало новой эры» в противостоянии двух сторон - боевики движения показали высокую степень подготовленности, эффективно сработала разведка.
В Tasnim подчеркнули, что последние учения прошли за месяц до октябрьского нападения, при этом власти Израиля не восприняли их всерьёз и не изучили как следует стратегию ХАМАС.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что движение ХАМАС должно быть полностью уничтожено, однако при этом «нужно, чтобы была палестинская власть», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru