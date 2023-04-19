СМИ: Гутерреш был удивлен решением Украины

Так он прокомментировал сообщение в издании The Washington Post. Газета сослалась на попавшие в интернет секретные документы и написала, что Гутерреш был взбешен участием в церемонии.

Ранее в МИД России обвинили Гутерриша в предвзятости в ситуации с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

