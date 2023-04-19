СМИ: Гутерреш был удивлен решением Украины

Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил удивление тем, что Киев в ходе его визита на Украину в марте текущего года без согласования с ним решил провести церемонию награждения женщин-военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на его официального представителя Стефана Дюжаррика.

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Так он прокомментировал сообщение в издании The Washington Post. Газета сослалась на попавшие в интернет секретные документы и написала, что Гутерреш был взбешен участием в церемонии.

Ранее в МИД России обвинили Гутерриша в предвзятости в ситуации с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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