СМИ: Гутерреш был удивлен решением Украины
Генсек ООН Антониу Гутерреш выразил удивление тем, что Киев в ходе его визита на Украину в марте текущего года без согласования с ним решил провести церемонию награждения женщин-военнослужащих, сообщает РИА Новости со ссылкой на его официального представителя Стефана Дюжаррика.
Так он прокомментировал сообщение в издании The Washington Post. Газета сослалась на попавшие в интернет секретные документы и написала, что Гутерреш был взбешен участием в церемонии.
Ранее в МИД России обвинили Гутерриша в предвзятости в ситуации с Украиной, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru