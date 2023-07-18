СМИ: глава МИД ФРГ Бербок тратит на стилиста около 9 тысяч евро в день
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок тратит 8925 евро в день на услуги стилиста, сообщает Bild.
По данным издания, дипломат в 2022 году стала самым дорогим министром в кабмине. На нее потратили 136 тысяч евро. Только за первое полугодие 2023 года затраты на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах составили около 500 тысяч евро.
Ранее Союз налогоплательщиков Германии подверг критике главу внешнеполитического ведомства страны Анналену Бербок за многомиллионные траты на визажиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru