СМИ: глава МИД ФРГ Бербок тратит на стилиста около 9 тысяч евро в день

Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок тратит 8925 евро в день на услуги стилиста, сообщает Bild.

Пользователи Twitter возмутились высказыванием Бербок о помощи оружием РФ

По данным издания, дипломат в 2022 году стала самым дорогим министром в кабмине. На нее потратили 136 тысяч евро. Только за первое полугодие 2023 года затраты на парикмахеров, визажистов, косметологов и фотографов в федеральных министерствах составили около 500 тысяч евро.

Ранее Союз налогоплательщиков Германии подверг критике главу внешнеполитического ведомства страны Анналену Бербок за многомиллионные траты на визажиста, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Кандидат в канцлеры ФРГ от партии "Зеленые" Анналена Бербок
ТЕГИ:Германия

Горячие новости

Все новости

партнеры