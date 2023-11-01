СМИ: глава Госдепа Блинкен посетит Турцию 5 ноября
Госсекретарь США Энтони Блинкен совершит визит в Турцию, пишет ТАСС со ссылкой на дипломатический источник в Анкаре.
Главу американского внешнеполитического ведомства ожидают в Анкаре 5 ноября. Причина визита и темы, которые стороны затронут в ходе переговоров, не называются.
Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер ранее раскритиковал призывы исключить Турцию из НАТО. Представитель ведомства назвал Анкару «продуктивным участником» Североатлантического альянса.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что страна объявит Израиль военным преступником из-за обстрелов сектора Газа, отмечает «Радиоточка НСН».
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