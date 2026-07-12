СМИ: Германия выделит €90 млн на 50 тысяч ударных БПЛА для Украины

По данным Reuters, речь идет о закупке дронов Shrike украинского производителя Skyfall. Аппараты оснащены специальным программным обеспечением американской компании Auterion, обеспечивающим автоматическое отслеживание и сопровождение целей. Стоимость контракта оценивается приблизительно в 90 миллионов евро.

В Министерстве обороны ФРГ информацию агентства пока не комментировали. При этом гендиректор Auterion Лоренц Майер подтвердил размер контракта и что он финансируется одной из европейских стран. По словам Майера, часть беспилотников уже доставлена на Украину, а остальные должны быть отправлены в этом году. В свою очередь представители компании SkyFall подтвердили участие Германии в сделке, однако детали контракта раскрывать не стали.



На сегодняшний день Германия остается крупнейшим донором Киева. По данным немецкого правительства, с 24 февраля 2022 года Берлин выделил украинской стороне около 39 миллиардов евро в качестве гуманитарной помощи и еще 55 миллиардов евро на военные нужды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».