СМИ: Германия выделит €90 млн на 50 тысяч ударных БПЛА для Украины
Германия профинансирует поставку Украине партии из 50 тысяч ударных беспилотников. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на осведомленные источники.
По данным Reuters, речь идет о закупке дронов Shrike украинского производителя Skyfall. Аппараты оснащены специальным программным обеспечением американской компании Auterion, обеспечивающим автоматическое отслеживание и сопровождение целей. Стоимость контракта оценивается приблизительно в 90 миллионов евро.
В Министерстве обороны ФРГ информацию агентства пока не комментировали. При этом гендиректор Auterion Лоренц Майер подтвердил размер контракта и что он финансируется одной из европейских стран. По словам Майера, часть беспилотников уже доставлена на Украину, а остальные должны быть отправлены в этом году. В свою очередь представители компании SkyFall подтвердили участие Германии в сделке, однако детали контракта раскрывать не стали.
На сегодняшний день Германия остается крупнейшим донором Киева. По данным немецкого правительства, с 24 февраля 2022 года Берлин выделил украинской стороне около 39 миллиардов евро в качестве гуманитарной помощи и еще 55 миллиардов евро на военные нужды, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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