СМИ: Германия передаст Украине танки Leopard 1 из собственных запасов

По данным издания, власти ФРГ испытывают сложности с поиском снарядов для этой техники.

Кроме того, Берлин обсуждает закупку 15 зенитных самоходных установок Gepard у Катара. Вооружение было закуплено для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу-2022. В дальнейшем установки могут направить Киеву. По данным Sueddeutsche Zeitung, стороны пока не достигли прогресса в переговорах.

Ранее правительство ФРГ приняло решение передать украинским военным танки Leopard 2. В первую поставку войдут 14 машин типа A6 из запасов немецких вооруженных сил.

