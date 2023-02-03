СМИ: Германия передаст Украине танки Leopard 1 из собственных запасов

Германия одобрила поставку на Украину танков Leopard 1 из собственных запасов. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.

Полковник Тимошенко: Немецкие «Леопарды» по силам победить лишь Т-90

По данным издания, власти ФРГ испытывают сложности с поиском снарядов для этой техники.

Кроме того, Берлин обсуждает закупку 15 зенитных самоходных установок Gepard у Катара. Вооружение было закуплено для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу-2022. В дальнейшем установки могут направить Киеву. По данным Sueddeutsche Zeitung, стороны пока не достигли прогресса в переговорах.

Ранее правительство ФРГ приняло решение передать украинским военным танки Leopard 2. В первую поставку войдут 14 машин типа A6 из запасов немецких вооруженных сил.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТанкиУкраинаГермания
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры