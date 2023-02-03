СМИ: Германия передаст Украине танки Leopard 1 из собственных запасов
Германия одобрила поставку на Украину танков Leopard 1 из собственных запасов. Об этом пишет Sueddeutsche Zeitung.
По данным издания, власти ФРГ испытывают сложности с поиском снарядов для этой техники.
Кроме того, Берлин обсуждает закупку 15 зенитных самоходных установок Gepard у Катара. Вооружение было закуплено для обеспечения безопасности на Чемпионате мира по футболу-2022. В дальнейшем установки могут направить Киеву. По данным Sueddeutsche Zeitung, стороны пока не достигли прогресса в переговорах.
Ранее правительство ФРГ приняло решение передать украинским военным танки Leopard 2. В первую поставку войдут 14 машин типа A6 из запасов немецких вооруженных сил.
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