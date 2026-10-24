СМИ: ФРГ выделит почти €245 млн на дополнительные закупки газа на зиму

Из указанной суммы порядка €107 млн направлено на специальные тендеры, цель которых — гарантировать бесперебойные поставки газа в феврале и марте 2027 года. Ещё €137 млн выделено на традиционные ежегодные тендеры THE: они нужны, чтобы минимизировать риски, связанные с ограничениями пропускной способности газотранспортной системы.

В THE пояснили, что заключённые соглашения выполняют функцию страховки на случай резкого увеличения спроса на топливо. Такие договорённости призваны мотивировать компании сохранять газ в хранилищах дольше, а при необходимости — закачивать туда дополнительные объёмы. По данным на 21 октября, заполненность немецких ПХГ составила лишь 61,1%, тогда как годом ранее на ту же дату показатель достигал 75,4%.

Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) озвучила тревожный прогноз: если зима окажется холодной, запасы в германских газохранилищах могут иссякнуть уже к началу февраля 2027 года. Эксперты полагают, что к 1 ноября уровень заполненности не превысит 77% — это технически максимально возможный показатель. При сценарии экстремально холодной зимы, сопоставимой с зимой 2010 года, имеющихся объёмов окажется недостаточно для удовлетворения потребностей всех потребителей, что грозит возникновением дефицита газа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

