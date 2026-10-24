СМИ: ФРГ выделит почти €245 млн на дополнительные закупки газа на зиму
На фоне заметно снизившегося уровня запасов в подземных хранилищах газа Германия наращивает дополнительные поставки топлива к зимнему сезону. Чтобы обеспечить достаточный объём резервов и держать их в режиме готовности, были подписаны контракты почти на €245 млн — об этом сообщает Reuters со ссылкой на оператора немецкого газового рынка Trading Hub Europe (THE).
Из указанной суммы порядка €107 млн направлено на специальные тендеры, цель которых — гарантировать бесперебойные поставки газа в феврале и марте 2027 года. Ещё €137 млн выделено на традиционные ежегодные тендеры THE: они нужны, чтобы минимизировать риски, связанные с ограничениями пропускной способности газотранспортной системы.
В THE пояснили, что заключённые соглашения выполняют функцию страховки на случай резкого увеличения спроса на топливо. Такие договорённости призваны мотивировать компании сохранять газ в хранилищах дольше, а при необходимости — закачивать туда дополнительные объёмы. По данным на 21 октября, заполненность немецких ПХГ составила лишь 61,1%, тогда как годом ранее на ту же дату показатель достигал 75,4%.
Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) озвучила тревожный прогноз: если зима окажется холодной, запасы в германских газохранилищах могут иссякнуть уже к началу февраля 2027 года. Эксперты полагают, что к 1 ноября уровень заполненности не превысит 77% — это технически максимально возможный показатель. При сценарии экстремально холодной зимы, сопоставимой с зимой 2010 года, имеющихся объёмов окажется недостаточно для удовлетворения потребностей всех потребителей, что грозит возникновением дефицита газа, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- В США назвали возможное место переговоров с Россией и Украиной
- Сикорский пожелал Маску улететь на Марс из-за ограничения Starlink на Украине
- В Госдуме предложили обязать магазины указывать полную стоимость упаковки продуктов
- СМИ: ВСУ начали взрывать в воздухе дроны с поражающими элементами
- СМИ: Volkswagen планирует сократить еще 12 тыс. рабочих мест к 2030 году
- Один из логистических центров Омска подвергся атаке беспилотников
- СМИ: ФРГ выделит почти €245 млн на дополнительные закупки газа на зиму
- СМИ: Украина за три месяца простоя портов потеряла около $6 млрд
- Погибшие в аварии с микроавтобусом и поездом в ЕАО были иностранцами
- «Акрон» прервал семиматчевую победную серию «Динамо» в РПЛ