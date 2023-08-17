СМИ: ФРГ убрала из бюджета статью о росте военных расходов по плану НАТО
Немецкое правительство убрало статью из проекта бюджета об увеличении военных расходов на 2% в 2024 году, сообщает Reuters.
Речь идет об обязательствах всех стран Североатлантического альянса ежегодно увеличивать расходы на оборону на 2%. ФРГ, как и большая часть стран Евросоюза, это не выполнила. Пункт из проекта закона исключили в последний момент перед отправкой его на рассмотрение в парламент.
До этого нехватку средств пополняли США. На этом фоне занимавший пост президента страны Дональд Трамп угрожал покинуть НАТО.
Канцлер Германии Олаф Шольц ранее обещал, что Берлин увеличит расходы на оборону более чем на 2% внутреннего валового продукта и продолжит вести такую политику в последующие годы.
Ранее Шольц подтвердил, что Германия передаст Украине новый пакет помощи, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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