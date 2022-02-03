СМИ: Французский регулятор начал расследовании в отношении RT
Французский орган по регулированию аудиовизуальных и цифровых коммуникаций Arcom объявил о начале расследования в отношении канала RT France, сообщает журнал Challenges.
В сообщении говорится, что проверять будут «подачу информации каналом, финансируемым из российского госбюджета. Уточняется, что в ведомство обратились несколько ассоциаций, которые пожаловались на упущения, якобы допущенные RT France в освещении кризисов, в том числе, митингов «жёлтых жилетов» или ситуации в Сирии.
Руководитель RT France Ксения Фёдорова заявила, что в Arcom пока не ответили на запрос канала предоставить разъяснения. По её словам, если информация о проверке подтвердится, то это может говорить о «спланированной акции», сообщает RT.
«Если сообщения в СМИ подтвердятся, и французский регулятор действительно начал расследование... это будет говорить о самой настоящей цензуре, ведь речь идёт именно о подаче информации», — заключила Фёдорова.
Ранее МИД РФ объявил, что в ответ на блокировку вещания RT в Германии, на территории России прекращается спутниковое и иное вещание телерадиокомпании Deutsche Welle.
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