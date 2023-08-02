СМИ: фотографии Байдена обрабатывают, чтобы омолодить его

Распространяемые в соцсетях сторонниками демократов снимки американского лидера Джо Байдена обрабатывают с целью «омолодить» главу государства, сообщает Townhall.

СМИ: Байден должен убедить сторонников, что готов к переизбранию физически

По данным издания, это говорит о растущем опасении демократов о возрасте Байдена. Портал проанализировал фотографии, опубликованные известными сторонниками демократов. При этом посыл о физических возможностях Байдена, которые сравнивают с состоянием бывшего президента Дональда Трампа не в пользу последнего, продвигают с помощью программ для редактирования снимков. Стало известно об улучшении внешнего вида президента: к оригинальным фото добавляют цвет, разглаживают морщины, добавляют улыбку или увеличивают ее. Получается, что Байден на снимках выглядит моложе, чем на оригинале.

Президент США Джо Байден вряд ли переживет второй срок, считает кандидат в главы государства, экс-губернатор Южной Каролины Никки Хейли, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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