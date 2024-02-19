СМИ: финские резервисты начали увольняться после вступления страны в НАТО

По информации издания, особенно много увольнений зафиксировано в феврале. В этом месяце заявления написали 1,2 тысячи человек.

В общей сложности с начала года уволились более 1,4 тысячи человек. При этом за весь прошлый год было 1650 заявлений об уходе из резерва, уточнило издание.

Уволившиеся должны пройти пятидневную подготовку по гражданской службе. Учебные курсы уже заполнены.

Аналитик Лексингтонского института Сара Уайт ранее заявила, что Финляндия может получить от США новое вооружение для усиления границы НАТО с Россией, передает «Радиоточка НСН».

