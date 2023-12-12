СМИ: Финляндия планирует 14 декабря открыть три КПП на границе с Россией
Власти Финляндии намерены с 14 декабря открыть три контрольно-пропускных пункта на границе с Россией, сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники.
Собеседники издания утверждают, что речь идёт о пограничных переходах на юго-востоке страны – «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра».
Источники газеты добавили, что официальное объявление ожидается во второй половине дня 12 декабря.
Ранее заместитель командующего погранслужбы Юго-Восточной части Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявил, что преграды на КПП не уберут сразу, поскольку допускается новое закрытие пунктов пропуска. По его словам, это будет зависеть от ситуации с потоком просителей убежища из третьих стран, из-за которых и была закрыта граница, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru