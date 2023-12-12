СМИ: Финляндия планирует 14 декабря открыть три КПП на границе с Россией

Собеседники издания утверждают, что речь идёт о пограничных переходах на юго-востоке страны – «Ваалимаа», «Нуйямаа» и «Иматра».

Источники газеты добавили, что официальное объявление ожидается во второй половине дня 12 декабря.

Ранее заместитель командующего погранслужбы Юго-Восточной части Финляндии Хейкки Ахтиайнен заявил, что преграды на КПП не уберут сразу, поскольку допускается новое закрытие пунктов пропуска. По его словам, это будет зависеть от ситуации с потоком просителей убежища из третьих стран, из-за которых и была закрыта граница, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

